Entertainment

Dochter van Heidi Klum pakt uit met bikiniselfie: “Met jou is het altijd zomer!” (foto)

Leni Klum weet haar fans weer aardig te verbazen.

De 21-jarige dochter van model Heidi Klum doet het met 1.8 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. Uiteraard deelt ze daar dan ook regelmatig beelden uit haar dagelijkse leven.

Deze keer lijkt het om een iets ouder beeld te gaan. Een bikiniselfie met “Ik mis de zomer” als uitleg bijgeschreven. Haar fans laten al snel weten wat ze van de post vinden.

“Met jou is het altijd zomer!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Met jou is het altijd zomer”, klinkt het. “Wie niet”, gaat het verder. “❤️❤️❤️”, besluit een laatste volger. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Leni Klum juist gedeeld heeft.

Foto: Instagram

