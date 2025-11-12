Beroemde actrice verbaast fans met bikinifoto’s: “Dat lichaam!”

Elizabeth Hurley doet het weer!

De 60-jarige actrice, gekend van haar acteerwerk in onder andere de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, weet hoe ze haar meer dan 3.2 miljoen volgers kan verbazen. Regelmatig deelt ze nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. En da’s ook nu niet anders.

We zien Elizabeth stralen in een prachtige bikini. “Happy Tuesday ❤️❤️❤️”, voegt ze kort maar krachtig toe. En haar fans? Die laten ook massaal van zich horen.

“Dat lichaam!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Dat lichaam”, klinkt het. “Hoe is zij zó knap?”, vraagt iemand anders zich nog af. “Enorm mooi”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.