Viktor Verhulst hekelt rode lopers: “Ik doe het niet graag, laat me gerust!” (video)

Viktor Verhulst heeft het niet zo begrepen op rode lopers. Dat komt omdat het er tegenwoordig anders aan toegaat dan vroeger.

Viktor Verhulst is veel meer dan de zoon van Gert Verhulst. Hij deed al presentatiewerk, werkt ook als dj én is uiteraard te zien in ‘De Verhulstjes’. De 32-jarige vriend van Sarah Puttemans verschijnt dan ook geregeld op rode lopers.

Sociale media

In ‘De Verhulstjes’ geeft hij toe dat hij dat allesbehalve graag doet. Integendeel. “Ik haat dat. Ik doe dat niet graag. Weet je waarom? Tegenwoordig is het ook niet meer gewoon over de rode loper lopen. Vroeger liet je een foto nemen en stapte je door. Nu staan er honderd mensen, allemaal voor de sociale media, om TikToks en reels op te nemen, met de meest doldwaze ideeën. Ik doe het niet graag. Laat me gerust! (…) Laat ze hun eigen evenement organiseren: het Social Evenement. Daar film je zoveel voor sociale media als je wilt. Dit zijn de televisie-awards en daar wordt normaal gedaan”, klinkt het.

Foto: TikTok