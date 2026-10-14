Debby Pfaff straalt in badpak op vakantie: “Prachtige vrouw!” (foto)

Debby Pfaff oogst heel wat lof met enkele zomerse vakantiefoto’s. “Pure klasse!”, klinkt het in de reacties.

Debby Pfaff (51) geniet momenteel van een heerlijke vakantie. De oudste dochter van Jean-Marie Pfaff postte op Instagram enkele leuke kiekjes waarop ze op een boot geniet van de zon. Ze draagt een stijlvol zwart badpak met opvallende uitsnijdingen aan de zijkanten. “Wanneer alles in het leven eindelijk op zijn plaats valt en je beseft hoe mooi het eigenlijk is. Zo dankbaar voor waar ik nu sta en dat ik stilaan mezelf weer terugvind”, schrijft ze erbij.

Powerwoman

Lang duurde het niet vooraleer de eerste complimenten binnenstroomden. “Wat een mooie vrouw ben je, Debby!”, “Prachtige foto’s en een prachtige vrouw!”, “Een vrouw met het hart op de juiste plaats. Powerwoman!”, “Je wordt steeds mooier naarmate je ouder wordt” en “Pure klasse!”, wordt er onder meer gereageerd.

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Foto: Instagram