Véronique De Kock viert houten huwelijk met trouwfoto: “Knappe bruid!”

Véronique De Kock heeft duidelijk wat te vieren.

En dat zullen haar fans op Instagram geweten hebben! Met maar liefst 155.000 volgers doet de dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer deelt ze echter een foto van maar liefst vijf jaar geleden.

“5 years of marriage, WOOD you believe it ? 😉Through good and bad, sickness and health, but love conquers it all”, voegt Véronique De Kock toe aan het prachtige plaatje. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk. Dat blijkt uit de vele positieve commentaren.

“Knappe bruid!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Knappe bruid”, klinkt het. “Proficiat”, gaat het meermaals verder. “Wauw, vijf jaar al”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen naar wat Véronique De Kock juist gedeeld heeft.