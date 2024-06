Zita Wauters pakt uit met elegante outfit: “Je bent een streling voor het oog” (foto’s)

Zita Wauters wordt overladen met complimenten op enkele foto’s waarop ze een prachtige jurk draagt. “Je lijkt zo hard op je mooie moeder!”, klinkt het onder meer.

Zita Wauters deelde onlangs twee kiekjes waarop ze een jurk draagt van het Belgische haute-couturemerk Atelier ExC. Het gaat om een zwart kleedje met zowel vooraan als achteraan een subtiele uitsnijding.

Gelijkenis met mama

De bijna 200.000 volgers van de 19-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat zie je er mooi uit”, “Knapperd!”, “Je bent een streling voor het oog”, “Prachtige en talentvolle vrouw”, en “Je lijkt zo hard op je mooie moeder!”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram