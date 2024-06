Doorschijnende outfit van ‘BGT’-jurylid Amanda Holden zorgt voor ophef: “Ongepast voor op tv!” (foto’s)

Op Instagram heeft Amanda Holden weer wat nieuws gedeeld.

De dame, die velen kennen als jurylid bij tv-show ‘Britain’s Got Talent’, doet het met meer dan 2.3 miljoen volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

Amanda Holden toont de outfit die ze droeg tijdens één van de liveshows van het tv-programma. En wat opvalt: de prachtige jurk is een beetje doorzichtig. Daar lijken sommigen het nu toch moeilijk mee te hebben, zo blijkt uit de vele commentaren die er bij de post te lezen zijn. Anderen zijn dan weer vooral onder de indruk.

“Ongepast voor op tv!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Je ziet er prachtig uit, maar het is een familieshow”, klinkt het. “Ongepast voor op tv”, gaat het verder. “Wauw” en “Knap, zoals altijd”, besluit anderen nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om nog meer foto’s te zien.