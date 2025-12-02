Véronique De Kock straalt in haar favoriete ondergoed: “Heel mooi!” (video)

Véronique De Kock heeft een leuke video gedeeld waarin ze toont welk ondergoed ze het leukst vindt om te dragen. “Het staat je goed”, klinkt het in de reacties.

Ondergoed hoeft niet altijd peperdure merkkledij te zijn. Véronique De Kock, bijvoorbeeld, houdt het graag bij ondergoed van Kruidvat. Op Instagram legt de 48-jarige voormalige Miss België uit waarom. “Comfort begint bij het juiste ondergoed. Voor mij draait het erom dat je je goed voelt in je eigen vel – elke dag opnieuw. Geen over-the-top glamour, gewoon puur comfort dat je zelfvertrouwen zachtjes versterkt”, klinkt het.

Stralend

Minstens even goed voor haar zelfvertrouwen zijn de massale positieve reacties. “Mooie goedlachse Véronique, het staat je goed”, “Knappie!”, “Je ziet er stralend uit, Véronique”, “Zalige en zachte stofjes precies” en “Heel mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram