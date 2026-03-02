Zwangere Lize Feryn toont babybuikje in bikini: “Mooi!” (foto’s)

In februari raakte het nieuws al bekend dat Lize Feryn in verwachting is.

Op Instagram, waar Lize maar liefst 163.000 volgers heeft, pakt de actrice nu uit met enkele zeer duidelijke foto’s van haar bolle buikje.

Het gaat om beelden die gemaakt werden tijdens haar huwelijksreis met Aster Nzeyimana. We zien Lize stralen in bikini. “Stiekem al met 3 op honeymoon! Zelden zo hard naar iets uitgekeken! 🥰”, schrijft ze bij het fotoalbum.

“Mooi!”

Aan felicitaties en lovende reacties geen gebrek. “Mooi”, klinkt het. “Prachtig buikje”, gaat het verder. “Proficiat”, besluit een fan nog. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.