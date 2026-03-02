HomeNieuwsEntertainmentDochter van Michael Jackson oogst lof met stijlvolle foto: "Adembenemend!"
Entertainment

Dochter van Michael Jackson oogst lof met stijlvolle foto: “Adembenemend!”

Op Instagram weet Paris Jackson haar fans te verbazen.

De 27-jarige dochter van Michael Jackson doet het met zo’n 5,8 miljoen volgers uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat ze daar sporadisch nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu niet anders. Zo zien we op onderstaand prentje Paris poseren op stijlvolle wijze. “A den of dust my disposition is fading fast in this addiction — zombies in love”, schrijft ze zelf nogal mysterieus bij het plaatje.

“Adembenemend!”

Haar fans zijn een pak duidelijker. “Adembenemend”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even:

Foto: Kathy Hutchins / Shutterstock.com

