Sarah Puttemans straalt in bikini: “Volop genieten!” (foto’s)

Sarah Puttemans heeft enkele zalige vakantiefoto’s gedeeld. “Schoonheid!”, klinkt het in de reacties.

Sarah Puttemans geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Dubai. Met temperaturen rond de 28 graden is het daar zomers warm. De 26-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst postte op Instagram enkele vakantiekiekjes waarop ze onder meer in bikini geniet van zon, zee en strand. “Volop genieten van onze trip”, glundert ze bij de foto’s.

Palmbomen

Haar volgers wensen haar alle geluk toe. “Zo mooi”, “Knapste”, “Geniet maar goed onder de palmbomen”, “Schoonheid!” en “Adembenemend!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram