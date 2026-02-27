Psycholoog onthult beste moment voor een vrijpartij

Uit onderzoek blijkt dat de meeste koppels intiem zijn tussen 22.30 en 23.30 uur, net voor het slapengaan. Logisch misschien, maar volgens slaapexpert Michael Breus is dat biologisch gezien niet het ideale moment.

In de podcast ‘Diary of a CEO’ legt hij uit dat ons hormoonprofiel laat op de avond weinig gunstig is. Het slaaphormoon melatonine staat dan hoog, terwijl hormonen zoals testosteron, oestrogeen en cortisol net laag staan. “Je lichaam zit dan eigenlijk al in slaapmodus”, klinkt het. Voor optimale prestaties én connectie zouden die activerende hormonen net hoog moeten zijn.

Ochtend als winnaar

Volgens Breus is de ochtend daarom een beter moment. Dan pieken verschillende hormonen van nature, terwijl melatonine laag is. Bovendien worden veel mannen wakker met een erectie, wat volgens hem een duidelijk biologisch signaal is.

Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen seks hebben rond bedtijd, vaak gewoon omdat ze dan samen in bed liggen. Er is ook een kleinere piek in seksuele activiteit bij het ontwaken. Conclusie? Wie het biologisch perfect wil timen, zet misschien beter de wekker iets vroeger.

