Billie Leyers straalt in zomerse outfit: “Prachtig!” (foto)

Billie Leyers, een van de dochters van Jan Leyers, heeft een leuke foto gedeeld op Instagram. “Knap, Billie!”, klinkt het in de reacties.

Door het mooie lenteweer kunnen we onze winterjas aan de kapstok hangen en gewoon onze zomerse outfit weer bovenhalen. Dat moet Billie Leyers ook gedacht hebben voordat ze onderstaande foto online plaatste. De 31-jarige zus van Ella, Olga en Dorien combineert op het kiekje een strakke zwarte longsleeve met een kort leren rokje met speelse split en stoere zwarte laarzen. Het zonnetje in het bijschrift maakt duidelijk dat ze lang gewacht heeft op dit moment.

Geluk

En of haar volgers haar alle geluk gunnen én haar look kunnen smaken. “Leuke foto!”, “Prachtige meid, maar wat een zangeres met je Umbrella”, “Knap, Billie!”, “Love the boots”, en “Da’s een schoon vrouw in een schoon rokske”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram