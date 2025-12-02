Rita Ora trekt aandacht in outfit met opvallende uitsnijding: “Mijn god, prachtig!” (foto’s)

De Kosovaars-Britse zangeres Rita stal de show op de rode loper van de British Fashion Awards. “Deze jurk is echt geweldig”, klinkt het in de reacties.

Maandag vonden in Londen de British Fashion Awards 2025 plaats. Eén van de opvallendste aanwezigen was Rita Ora. De 35-jarige zangeres van onder meer ‘Hot right now’ en ‘Ritual’ opteerde voor een minimalistische maar gedurfde avondjurk met een ultradiep decolleté en een hoge centrale split.

Tom Ford

In het bijschrift bedankte ze de ontwerper van de outfit. “Bedankt, Tom Ford, om onze date night extra speciaal te maken en ons zo sexy te kleden gisteravond. Ik zag deze looks tijdens de show en ik kreeg ze maar niet uit mijn hoofd. Ik kon niet wachten om deze jurk aan te trekken!”, schrijft ze.

Verbazing

Het mag niet verbazen dat er enorm veel positieve reacties binnenstroomden. “Ongelooflijk verbluffend, Rita! Dat ben je altijd”, “Zo knap! Deze jurk is echt geweldig”, “Geweldige foto’s, beeldschoon zoals altijd”, “Wow, dat is wel héél veel decolleté voor één dag” en “Mijn god, prachtig!”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock