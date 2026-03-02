Kaat Bollen verbaast fans met zomerse vakantiefoto’s: “Knapperd!”

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat vindt ook Kaat Bollen, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Daar toont de bekende seksuologe nu onderstaande plaatjes aan haar meer dan 28.200 volgers.

We zien Kaat meermaals genieten van de zon. “Een weekje genoten met het lief, vanaf morgen back to business! (En merken dat je daar naar uitkijkt, is ook zo fijn! Beste job, ik blijf erbij!)”, schrijft ze onder andere bij één van de twee prentjes.

“Knapperd!”

De lovende reacties stromen vlot binnen. “Knapperd”, klinkt het. “Zwoel”, gaat het verder. “Knappe vrouw”, besluit een laatste fan. Hoog tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen!