‘BGT’-jurylid Amanda Holden pakt uit met bikinifoto’s: “Tijdloos mooi!”

Amanda Holden wordt overladen met complimenten op enkele bikinifoto’s. “Hoe kan iemand er op die leeftijd zó uitzien?”, vraagt een fan zich af.

Amanda Holden blies onlangs 55 kaarsjes uit. De knappe radiopresentatrice bij de Britse zender Heart ziet er nog steeds even stralend uit als vroeger. Ze postte op Instagram een kiekje waarop ze in een lichtblauwe bikini poseert aan het zwembad, toevallig met een blikje cola in de hand. “Nee, ik ben niet betaald. Ja, ik sta ervoor open. Plot twist: het blikje is de échte thirst trap!”, knipoogt ze erbij.

Inspiratie

Haar 2,8 miljoen volgers kunnen hun ogen niet geloven. “Fantastisch, pure inspiratie”, “Wat een schoonheid!”, “Zoals altijd verbluffend. Tijdloos mooi!”, “Hoe kan iemand er op die leeftijd zó uitzien?”, en “Je bent echt een frisse wind, Amanda”, klinkt het in de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Shutterstock