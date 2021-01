Net zoals de meningen verdeeld zijn over de recente kerstspecial van ‘F.C. De Kampioenen’, zo ook lijken die onder de cast ook verdeeld over het voortbestaan van ‘s lands bekendste tv-voetbalploeg. In ‘Dag Allemaal’ laten onder meer Jan Verheyen en Marijn Devalck hun licht schijnen.

Bijn 2,3 miljoen kijkers telde de kerstaflevering. Een record, maar de bewuste special lokte ook veel commentaar uit op sociale media. “Mijn God, wat een draak, dit is de aflevering te veel” konden we onder andere lezen op platformen als Facebook en Instagram. Jan Verheyen: “Het zag er inderdaad ouderwets uit, echt als een aflevering uit de jaren 80”, zo geeft hij aan. Verheyen regisseerde zelf drie van de vier Kampioenen-films.

”Jongere acteurs”

”Maar da’s misschien net de charme. En de mensen leefden mee met de hommage aan Johny. De emoties van de acteurs, dat vriendenploegske, waren écht. De Kampioenen behoren tot het Vlaams patrimonium. Alleen de Kampioenen zelf beslissen wanneer het stopt”, aldus Verheyen. Marijn Devalck – die voorzitter Balthazar Boma speelt in de reeks – vindt het welletjes. “Het is mooi afgerond, laat dit maar het einde zijn. Het succes uitmelken met jongere acteurs lijkt me alvast geen goede zet”, zo vindt hij.

Foto: BELGA