Voor Leen Demaré was 2020 een jaar waarin ze weer opklom tot een vaste radiostem voor vele luisteraars. Niet meer op Joe, maar wel op Nostalgie. Haar zelfvertrouwen kreeg een forse knauw in 2019 toen ze werd ontslagen bij die eerste. “Een traumatische ervaring, maar wel één waar ik sterker uit ben gekomen”, zo vertelt ze aan Primo.

”Ik had schrik dat ik niet meer aan de bak zou komen. Vanzelfsprekend begin je dan aan jezelf te twijfelen. Maar uiteindelijk ben ik bij Nostalgie goed op mijn pootjes terechtgekomen. Ik word enorm gewaardeerd én ik heb toffe collega’s. Dat is erg goed voor je zelfvertrouwen. Ik hoop dat bij Nostalgie presenteren een job is die ik tot aan mijn pensioen kan doen”

”Het Swingpaleis”

In het interview blikt Demaré ook nog even terug op lang vervlogen tijden. Of ze nog wordt aangesproken over het immens populaire televisieprogramma ‘Het Swingpaleis’? “Nog elke week. Recent was er nog een luisteraar die me vertelde dat zij alle afleveringen op een VHS-cassette heeft. En of ik ze niet digitaal wilde ontvangen. Maar teruggekatapulteerd worden naar de nineties lijkt me té confronterend.” Indien het programma ooit een comeback zou maken, dan weet ze niet of ze nog zou meedoen. Ook niet als presentatrice.

“Dat is juist waar het schoentje wringt bij een eventuele comeback van ‘Het Swingpaleis’: niemand kan wijlen Felice vervangen. Ik zou het raar vinden om iemand anders in de rol van Felice te zien. Tenzij Peter Van de Veire misschien, want die doet alles. Enfin, en misschien doe ik één keer mee, voor de grap”, zo besluit ze.

Foto: BELGA