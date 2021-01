In ‘Dag Allemaal’ doet een openhartige Jo Vally zijn boekje open over 2020. Dat het de charmezanger niet altijd voor de wind ging, dat vertelde hij in een interview met het weekblad. “Ik zei ‘ja’ tegen ‘The Masked Singer’, maar hoorde er daarna niets meer van.”

Vally werkt momenteel aan een nieuw album, maar op vlak van televisieoptredens bleef en blijft het windstil. “Het zijn altijd dezelfden die de kansen krijgen, heel democratisch is dat toch niet”, zo vertelt hij. Net als vele andere artiesten was 2020 ook een rampjaar voor hem. “Kijk alleen maar naar december. Dan heb ik normaal gezien een tiental kerstconcerten, ik deed dat al vijftien jaar op rij. En nu… Niks. Ja, dan kleuren mijn cijfers rood, natuurlijk. Ik prijs me gelukkig dat ik de gouden jaren 90 nog meegemaakt heb. Die hebben me een buffer bezorgd.”

Dat Vally niet bij de pakken blijft zitten, bewijst hij met zijn nieuw album en zijn kerstoptreden via livestream op Facebook en YouTube. “Ik was echt verbaasd hoeveel mensen dat via streaming hebben gezien: 10.000! Da’s toch schitterend? Voor mijn optreden, met muzikanten en technici, heb ik Marc Van Ranst gebeld. Hij heeft mij duidelijke richtlijnen gegeven.”

Toch blijft het pikken dat onder meer VTM geen uitgesproken steun meer biedt. “Iets waar de artiesten van mijn generatie veel minder op kunnen rekenen. Laat dat – naast het einde van de coronacrisis, vanzelfsprekend – meteen mijn grote wens zijn voor 2021. Dat het dit jaar niet steeds dezelfde gezichten zijn die we op tv zien, alsjeblieft?”, zo geeft Vally aan.

