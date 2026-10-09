Valentin uit ‘Blind Getrouwd’ is verliefd, maar Hyndi (nog) niet: “Ik wil niets forceren”

Valentin is helemaal in de wolken met Hyndi, al weet hij niet of die gevoelens volledig wederzijds zijn. “Het is niet tof om continu tegen een muur te botsen als je zelf beginnend verliefd bent”, klinkt het.

Valentin (30) en Hyndi (26) lijken een prachtkoppel, al lijkt ook bij hen de twijfel stilaan de bovenhand te nemen. Valentin was al enkele keren heel duidelijk over zijn groeiende liefdesgevoelens voor Hyndi, maar omgekeerd is dat niet echt het geval. En dat knaagt aan hem. “Telkens horen dat ze nog geen gevoelens heeft, maakt me wat onzeker. Ik ben heel voorzichtig om Hyndi te benaderen, omdat ik niets wil forceren. Daarom vraag ik of ik haar een knuffel mag geven. Op den duur verdwijnt de spontaniteit. Ik begin aan mezelf te twijfelen en dat is niet hoe ik in het echte leven ben. Ik heb wel bevestiging nodig. Het is uiteraard niet tof om continu tegen een muur te botsen als je zelf beginnend verliefd bent. Maar we praten daar heel open en eerlijk met elkaar over. Ik heb het gevoel dat haar muurtje wel begint af te brokkelen”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Niet alleen zijn

Dat mag stilaan gaan gebeuren, want het beslissingsmoment komt dichterbij. “Als Hyndi’s gevoelens niet op hetzelfde niveau zouden zitten als die van mij, zou me dat kwetsen. Mocht het tussen ons niets worden, zou ik tijd nodig hebben om alles te laten bezinken. Anderzijds kan ik niet alleen zijn. Ik zoek geen vrouw voor het huishouden, maar een leeg huis bij thuiskomst vind ik niet tof. Ik heb acht jaar samengewoond met mijn ex. Onze relatie liep na veertien jaar op de klippen. We waren sinds mijn zestiende samen en groeiden na al die jaren wat uit elkaar. We gingen zonder ruzie uit elkaar en komen nog altijd goed overeen. Achteraf heb ik veel nagedacht over wat ik uit die relatie kon leren, vooral op het vlak van communicatie”, klinkt het.

Kinderwens

Ook over een eventuele kinderwens heeft hij de laatste tijd nagedacht. “Mijn ex wilde nooit kinderen en daar had ik me bij neergelegd. Nu ik steeds meer vrienden een gezin zie stichten, merk ik dat ik daar met de juiste persoon op het juiste moment voor opensta. Toch heb ik geen haast. Ik geniet volop van het leven en ben nog niet meteen klaar om papa te worden”, besluit hij.

Foto: VTM