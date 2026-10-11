Sarah Puttemans doet monden openvallen in lingerie: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Sarah Puttemans oogst heel wat lof met enkele lingeriefoto’s. “Wauw!”, klinkt het vol bewondering.

Sarah Puttemans is al een tijdje een van de gezichten van Hunkemöller. Ter gelegenheid van de 140ste verjaardag van de Nederlandse lingerieketen poseert de 27-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst in lingerie uit de nieuwe collectie. Zo draagt ze een zwarte, nauwsluitende kanten lingeriecorset met spaghettibandjes en doorschijnende details, gecombineerd met een losse zwarte broek.

Complimenten

Ze deelde de kiekjes met haar 331.000 volgers. De reacties zijn alvast lovend. “Wauw!”, “Jaaaa, babe!”, “Adembenemend mooi!”, “Prachtig!”, “Beeldig!” en “Mooie foto’s, Sara!”, klinkt het in de reacties.

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Foto: Instagram