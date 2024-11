Tine Embrechts openhartig over seksleven: “Als ik geen zin heb, doe ik zo” (video)

Tine Embrechts praat in het programma ‘Menopauzia’ open en eerlijk over haar (seks)leven. Ze staat immers vlak voor de menopauze en merkt dat onder meer aan haar gedrag in de slaapkamer.

In het nieuwe VRT-programma ‘Menopauzia’ bereidt Tine Embrechts zich voor op de nakende menopauze. De actrice en zangeres telt 49 lentes en voelt dat haar lichaam begint te veranderen. Dat uit zich ook onder de lakens, zo merkt haar partner Laurent Bailleul, beter bekend als Guga Baúl, al een tijdje. Wanneer hij haar vraagt of ze tegenwoordig geen zin in seks meer heeft, antwoordt Tine het volgende. “Soms”, lacht ze. “Heb ik vaker geen zin in seks dan vijf jaar geleden?”, kaatst ze de vraag terug. “Ik vrees ervoor”, antwoordt Laurent.

Handen wegslaan

Tine legt uit dat ze de afgelopen jaren selectiever is geworden in de knuffelmomenten met haar partner. “Ik wijs je soms af, maar niet altijd, hé schatje. We zijn toch nog altijd seksueel actief. Het is nog altijd fijn, maar wat ik vroeger niet had, is dat als ik geen zin heb en je me ’s nachts aanraakt, dan doe ik echt zo (gesticuleert dat ze zijn handen wegslaat; red.). En soms vind ik dat juist wel gezellig en vind ik het leuk dat je me streelt. En dat is wel nieuw. Daar schrik ik zelf ook van, dat ik echt aan mijn lichaam voel dat je er gewoon even niet mag aankomen”, aldus Tine.

Herkenbaar

Het fragment werd gedeeld op Instagram, waar heel wat kijkers zich in Tines situatie herkennen. “Zo herkenbaar! Ik ben blij dat dit eens getoond wordt, want mannen schijnen dit niet altijd te begrijpen. Dat hoor ik van andere vrouwen ook en dat is jammer. Ze snappen niet dat je hun liefde niet afwijst maar je lichaam verandert, of je dat nu wil of niet”, “Zo heerlijk dat er eindelijk zo openhartig over gepraat wordt. Super van haar dat ze dit doet”, en “Wat een schone dingen maak jij toch. Dankbaar, bewondering!”, lezen we onder meer in de reacties.

‘Menopauzia’ is elke donderdag te zien vanaf 20.40 uur op VRT 1 en via VRT MAX.

Foto: Instagram / VRT