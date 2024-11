Jamie-Lee Six verrast volgers met Halloweenkostuum: “Wow, stoer!” (foto’s)

Actrice en influencer Jamie-Lee Six heeft Halloween in stijl gevierd en dat deelde ze met haar volgers op Instagram.

Afgelopen donderdag was het overal in het land weer griezelen geblazen. Huizen waren compleet versierd in Halloween-thema, en kinderen gingen massaal langs de deuren voor trick-or-treat. Verkleden mocht natuurlijk niet ontbreken en Jamie-Lee Six greep de kans om zich in een opvallende ‘Lara Croft’-look te steken. De 26-jarige TAGMAG-reporter deelde enkele foto’s met de caption: “Lara Croft and her ninja’s”.

Schoonheid

Haar volgers zijn erg enthousiast over haar stoere outfit. “Amai, Jamie!”, “Happy Halloween”, “Schoonheid”, “Wat zie je er goed uit!”, en “Wow, stoer!” zijn enkele van de reacties. Een volger grapte zelfs: “Ja hallo, jullie mogen mij wel komen redden.”

Foto: Instagram