Moora Vander Veken, die de rol van Olivia in ‘Thuis’ vertolkt, vindt vulgaire berichten van ‘fans’ niet door de beugel kunnen, maar is tevens van mening dat sommige vrouwen die enkel foto’s van hun lichaam tonen, zich makkelijker aan dergelijke berichten kunnen verwachten.

Onlangs deelde Lotte Vanwezemael (27) enkele ranzige berichten van hitsige mannen. De 27-jarige seksuologe maakte duidelijk dat dat wel eens mocht ophouden. “Ook al post ik elke dag een foto in lingerie, dat betekent niet dat ik met iemand in bad wil of dringend van bil moet gaan. Stop er gewoon mee”, schreef ze op Instagram.

Niet enkel foto’s van lichaam tonen

‘Thuis’-actrice Moora Vander Veken heeft daar zo haar eigen mening over. “Uiteraard vind ik het niet oké om zulke berichten te versturen, maar soms vraag ik me af of sommige vrouwen dat niet een beetje opzoeken. Als je erg open bent online, dan geef je mannen al snel het idee dat ze een stapje verder kunnen of mogen gaan. Als je als bekende Vlaming op iedere foto je lichaam toont, dan weet je ook dat je zulke berichten kan verwachten. Ik denk dat vrouwen meer moeten focussen op het delen van hoogtepunten in ons leven, in plaats van enkel alles te delen dat met ons lichaam te maken heeft. Dat is niet gezond en wijst er vooral op dat je onzeker bent en complimentjes wil krijgen”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Amper last van vuile berichten

Zelf deelde ze vroeger ook weleens een bikinifoto, maar heeft ze zelden last gehad van vunzige berichten en oneerbare voorstellen. “Mijn eigen sociale media zijn bewust niet seksueel getint. Ik heb in het verleden al wel bikinifoto’s gepost, maar ik wil niet dat mannen mij alleen maar geil vinden. Ik denk dat ze dat ook snappen, want ik krijg zelden dat soort berichtjes. En als ik ze krijg, dan zijn ze meestal oudere mannen die me willen leren kennen en ga ik daar niet op in. Het ergste dat ik meemaakte? Een foto van een koppel dat seks had, waar dan mijn hoofd op gemonteerd werd. Zoiets is vooral heel eng”, besluit ze.

