Beroemd zijn op Instagram: ‘t moet niet altijd even gemakkelijk zijn.

Dat zullen velen – en ook Flo Windey met haar 35.600 volgers – kunnen bevestigen. Want wat post je? En wat juist niet? En wanneer is het ideale moment om iets leuks online te smijten?

Allemaal vragen waar we ons als niet-influencer (gelukkig) niet mee moeten bezighouden. Maar dat wil niet zeggen dat mensen met veel volgers op sociale media soms niet kunnen twijfelen.

Neem nu Flo Windey’s laatste prentje als voorbeeld. “Ik zat in een twijfel van nee”, zette ze er als omschrijving bij. Maar haar volgers nemen al haar twijfel weg. “Jajaja”, laat Astrid Stockman weten. “Twijfel? Nergens voor nodig! Mooie madam”, klinkt het verder nog. “Zat jij nou echt in de twijfel? Doe niet zo raar”, lezen we ook nog tussen de comments. En zo gaat het nog wel even verder.

Hoog tijd om eens te kijken waar de fans van Flo nu zo lovend over zijn:

Foto: still YouTube ‘Flowjob’