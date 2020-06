Chrissy Teigen is momenteel thuis aan het bekomen van een operatie. Het model heeft na veertien jaar haar borstimplantaten laten verwijderen. Chrissy zou Chrissy niet zijn als ze dat niet op haar eigen manier zou vieren: met een taart in de vorm van…. haar oude borsten.

Vorige maand kondigde de bakgoeroe op Instagram aan dat ze haar borstimplantaten zou laten verwijderen. In 2006 onderging Teigen een borstvergroting om haar modellencarrière te boosten.

In maart vertelde de vrouw van John Legend nog aan Glamour dat ze bang was om onder het mes te gaan: “Ik heb mijn borsten laten doen toen ik ongeveer 20 jaar oud was”, aldus Teigen. “Ik deed het vooral omdat ik moest poseren in zwemkleding. Ik dacht, als ik op mijn rug lig, dan wil ik dat ze pront zijn! Maar dan krijg je baby’s en vulden mijn borsten zich met melk en liepen ze weer leeg. En nu ben ik de pineut. Maar als je kinderen hebt, denk je na over [de risico’s] van een operatie en denk ik: ‘Dit is niet de manier waarop ik wil sterven, bij een borstoperatie.’”

Twee maanden later is het model echter van gedacht veranderd. In mei kondigt ze zelf aan op Instagram dat ze haar implantaten zou laten verwijderen. “Mijn borsten zijn goed voor mij geweest, maar nu niet meer”, zo post Teigen. “Ik zou graag een jurk in mijn maat kunnen dichtritsen en comfortabel op mijn buik. Maar de ingreep stelt niet veel voor, dus maak je geen zorgen over mij! Ik heb nog wel borsten, ze zullen gewoon bestaan uit puur vet. Dat is wat een borst in de eerste plaats is. Een banale, wonderbaarlijke zak vet.”

Ondertussen is de auteur van ‘Cravings’ alweer thuis aan het herstellen van een geslaagde operatie. Teigen toont dat het goed met haar gaat in een video waarin ze gezellig zit te knuffelen met haar zoontje Miles.

Maar het allerbeste ‘welkom thuis’-cadeau kreeg het model van haar vrienden. Die bakten een taart in de vorm van haar oude cupmaat in het gezelschap van een grafsteen.

