‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck deelt bikinifoto’s: “Wauw, mooi lichaam!”

Lynn Van den Broeck heeft enkele vakantiekiekjes gedeeld om jaloers op te worden. “Zo mooi”, is de algemene teneur in de reacties.

Lynn Van den Broeck viert de feestdagen met haar partner Mathias Vergels in Zuid-Afrika. De 31-jarige actrice, die we vooral kennen van haar rol als Viv in de Eén-serie ‘Thuis’, geniet er van zomerse temperaturen en haalde haar leukste bikini boven. Ze deelde enkele foto’s ervan op Instagram. “December? Hoezo?”, knipoogt ze erbij.

Bewondering

“De temperatuur is nu nog aan het stijgen”, grapt een volger in de reacties. “Zo mooi”, “Knap”, en “Wauw, mooi lichaam!”, lezen we ook. “TOP, Lynn! Genieten van de zon, zee en het strand in december. Groot gelijk en veel succes, ook voor Mathias”, antwoordt een laatste volger.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram