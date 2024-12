Elisabet uit ‘De Mol’ maakt indruk met elegante kerstoutfit: “Prachtig!” (foto’s)

En de award voor ‘mooiste kerstjurk’ gaat dit jaar zonder twijfel naar Elisabet Haesevoets!

Het zijn de gezelligste dagen van het jaar. Maar we willen er in de kerstperiode ook op en top uitzien tijdens al die etentjes. Mocht er een wedstrijd bestaan voor ‘mooiste kerstoutfit’, dan zou Elisabet Haesevoets die glansrijk winnen. De 38-jarige esthetische arts, die vier jaar geleden in ‘De Mol’ de saboteur van dienst was, deelde op Instagram enkele kiekjes waarop ze in een stijlvolle rode jurk poseert voor een prachtig versierde kerstboom.

Lovende reacties

Lang duurde het niet vooraleer de complimenten binnenstroomden. “Schoonheid”, “Knappe jurk ook”, “Super lieve dame”, “Jij bent heel mooi”, “Prachtig”, en “Zalige Feestdagen!”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram