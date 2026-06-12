Lotte Vanwezemael straalt in zomers kleedje: “Fris en fruitig!” (foto’s)

Lotte Vanwezemael krijgt heel wat complimenten op haar zomerse outfit. “Wat een schoonheid!”, klinkt het.

Lotte Vanwezemael geniet momenteel van een welverdiende vakantie op Bonaire, een eiland in het Caribische deel van Nederland. En of het daar volop zomert! De 33-jarige seksuologe poseert op Instagram in een kleurrijk zomerjurkje met speelse strepen in roze, oranje, geel en groen. “Out of office”, knipoogt ze.

Schoonheid

Haar meer dan 200.000 volgers gunnen haar alle vakantieplezier en steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooi kleedje”, “Hola pola. Fris en fruitig!”, “Jawadde zeg… Je ziet er geweldig uit”, “Wat een schoonheid!”, en “Supercoole foto. Je ziet er fantastisch uit. Geniet ervan”, wordt er gereageerd.

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Foto: Instagram