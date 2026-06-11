Kerel wil work-out filmen, maar dat loopt gevaarlijk fout! (video)

Zo, dat had veel slechter kunnen aflopen.

Op beelden is te zien hoe een man een fitnessoefening wil beginnen. De halter ligt echter niet goed op de houders, waardoor ze kantelt en met veel kabaal naar beneden komt. Voor een deel op zijn hoofd, al heeft hij geluk dat het gevaarte niet in één keer naar beneden valt.

Kritiek

In de reacties klinkt er heel wat kritiek. “Je hebt de halter op de rand van de houders laten liggen. Grote fout”, “Bizar dat iemand dit bewust zou doen”, en “Dit soort dingen gebeurt vaak wanneer je jezelf aan het filmen bent in plaats van op te letten”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram