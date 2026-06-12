Ruben Van Gucht antwoordt op vraag of zijn partners niet jaloers zijn op elkaar

Ruben Van Gucht praat in een podcast over hoe zijn partners omgaan met het feit dat hij er meerdere heeft.

Ruben Van Gucht heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij er een polyamoureuze levensstijl op nahoudt. Zo krijgt hij binnenkort een kindje met Charlotte Van Looy, maar maakt hij ook tijd vrij om leuke dingen te doen met Valentine Besard. Het 39-jarige Sporza-gezicht was onlangs te gast in de podcast ‘Achter De Schermen’. Daar stelde Kat Kerkhofs hem een vraag waarop veel mensen het antwoord willen weten.

Communicatie

Kat vroeg zich af of zijn partners niet jaloers zijn omdat hij ook tijd doorbrengt met iemand anders. Daarop antwoordde Ruben het volgende: “Dat is een terechte vraag. Ik denk dat communicatie altijd superbelangrijk is. Natuurlijk zijn er momenten waarop iemand het moeilijk heeft met bepaalde zaken, maar ik maak graag de vergelijking met iemand die in een monogame relatie zit. Alsof daar nooit discussies zijn of alsof daar nooit dingen moeten worden uitgesproken”, klinkt het.

WhatsAppgroep

Het is trouwens ook niet zo dat zijn partners samen in een WhatsAppgroep zitten. “Nee, maar iedereen kent elkaar wel een beetje. Het is niet zo dat het over een volledig onbekende persoon gaat”, besluit hij.

Het volledige interview kan je beluisteren via DEZE LINK.

Foto: Instagram