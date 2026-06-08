Babybuik van Charlotte Van Looy al goed te zien: “Wat een prachtige mama in wording!” (foto)

Charlotte Van Looy heeft een leuke foto gedeeld waarop haar bolle buik goed zichtbaar is. “De zwangerschap maakt je gelukkig en je straalt”, wordt er gereageerd.

Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht zijn in blijde verwachting van hun eerste kindje samen. Het wordt een meisje dat deze zomer wordt verwacht. Op Instagram poseert de 32-jarige schrijfster in een lichtpaarse satijnen jurk met dunne spaghettibandjes. Haar ronde buik is al duidelijk te zien.

’s Lands mooiste

In de reacties wordt ze overladen met complimenten. “Wauw, dat staat je beeldig”, “Je straalt. Wat een prachtige mama in wording!”, “Heel knap hoor”, “Je ziet er geweldig uit. De zwangerschap maakt je gelukkig en je straalt” en “‘s Lands mooiste”, lezen we onder meer.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste babybuikfoto te bekijken.

Foto: Instagram