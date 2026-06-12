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Muggen beu? Met deze trucjes blijven ze deze zomer weg

Den B.
Door Den B.
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Niets zo vervelend als een zoemende mug die je uit je slaap houdt. Gelukkig zijn er enkele eenvoudige manieren om de kans op muggenbezoek flink te verkleinen.

Ventilator

Een ventilator zorgt niet alleen voor verkoeling tijdens warme nachten, maar kan ook helpen tegen muggen. De beestjes hebben namelijk moeite met sterke luchtstromen en blijven daardoor liever uit de buurt.

Geuren die muggen weghouden

Planten zoals munt en kattenkruid staan bekend om hun afwerende werking. Ook producten met een frisse, natuurlijke geur kunnen helpen om muggen minder geïnteresseerd te maken.

Niet binnen laten

Een vliegenraam of hor blijft een van de meest doeltreffende oplossingen. Zo kan je frisse lucht binnenlaten zonder ongewenste bezoekers uit te nodigen.

Let op met alcohol en parfum

Muggen lijken sommige mensen aantrekkelijker te vinden dan anderen. Zo zouden alcohol en sterke geuren, zoals parfum of geparfumeerde verzorgingsproducten, de kans op muggenbeten kunnen vergroten.

Foto: Shutterstock

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