Foto van Zita Wauters zorgt voor ongerustheid: “Je moet je beter insmeren!” (foto’s)

Zita Wauters krijgt heel wat bezorgde reacties op enkele foto’s die ze deelde. “Ai, Zita toch. Blijf nu maar uit de zon en verzorg je goed”, klinkt het onder meer.

Zita Wauters postte enkele dagen geleden een reeks foto’s waarop ze in de auto poseert. De 21-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser draagt een zwart strapless topje, waardoor haar bovenlichaam goed zichtbaar is. Zo merken haar volgers dat haar huid wel héél rood gekleurd is door de zon. “Sunburns & smiles”, schrijft ze bij de foto’s.

Factor 50

Haar volgers maken zich stuk voor stuk zorgen over de rode plekken. “Prachtige foto’s, lieve Zita. Je moet je goed insmeren hoor”, “Lekker kleurtje. Voortaan factor 50 nemen”, “Ai, Zita toch. Blijf nu maar uit de zon en verzorg je goed”, “Het prikt een beetje zeker?”, “Dat doet pijn” en “Oh, pijnlijk. Koude, dunne komkommerlierten opleggen doet deugd. En goed insmeren”, lezen we in de reacties.

Zita beweert echter dat ze zich wel degelijk voldoende had ingesmeerd. “Ja jong, ik maar smeren, maar de zon heeft me toch te pakken”, klinkt het.

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Foto: Instagram