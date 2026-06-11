Griet Vanhees maakt indruk in badpak: “Staat je prachtig!” (foto’s)

Griet Vanhees oogst lof met een leuke vakantiefoto.

Griet Vanhees vertoefde onlangs in het prachtige Italiaanse plaatsje Padenghe sul Garda. Dat het er heerlijk zomers aan toeging, bewijzen enkele vakantiekiekjes die de 48-jarige vrouw van autocoureur Anthony Kumpen deelde op Instagram. Daarop draagt ze een opvallend rood badpak met elegante uitsnijding aan de buik. “Main character energy, all summer long”, knipoogt ze erbij.

Boss vibes

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Dat rood staat je prachtig!”, “Boss vibes”, “Knap”, en “Yaaassss”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram