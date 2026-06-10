Olga Leyers probeert gedurfde outfits uit: “Hoe mooi kan je zijn!?” (foto’s)

Olga Leyers testte onlangs enkele leuke outfits uit en deelde het resultaat op Instagram.

Als je veel kleren hebt, vergeet je soms welke leuke exemplaren er nog in je kleerkast hangen. Dat was exact wat Olga Leyers onlangs gedacht moet hebben. De 28-jarige jongste dochter van Jan Leyers – die in april vorig jaar voor het eerst mama werd – trok enkele vergeten outfits aan. Daar zaten ook enkele meer gedurfde exemplaren tussen. Het resultaat? Kijk hieronder zelf maar.

Koningin

Haar volgers reageren in ieder geval vol enthousiasme. “Prachtige foto’s”, “Hoe mooi kan je zijn!?”, “Je ziet er stralend uit in die outfits”, “Daar is de koningin”, en “Mooiste vrouw ter wereld”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram