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Ex van Junior Planckaert geniet in bikini: “Wat heeft hij toch laten gaan!?” (foto’s)

Den B.
Door Den B.
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Pauline De Vos, de ex-vriendin van Junior Planckaert, deelt op Instagram enkele leuke kiekjes.

Pauline De Vos vormde ongeveer twee jaar een koppel met Junior Planckaert, maar in 2024 besloten ze een punt achter hun relatie te zetten. De 26-jarige brunette genoot afgelopen weekend van een welverdiende verfrissing op het water. Ze postte enkele foto’s waarop ze in bikini aan het zonnebaden is op een bootje. “Heerlijk weekend achter de rug”, glundert ze in het bijschrift.

Zomerlijf

Haar volgers gunnen haar alle plezier en overladen haar met complimenten. “Wauw, zo knap, Pauline”, “Wat een madam”, “Summer body”, “Je ziet er prachtig uit” en “Wat heeft die Junior toch laten lopen!?”, klinkt het in de reacties.

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Foto: Instagram

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