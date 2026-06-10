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Kerel gooit bowlingbal zo slecht dat bowlingbaan beschadigd raakt (video)

Den B.
Door Den B.
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Geen strike, wel avondwerk voor de verzekering.

Bowlen lijkt eenvoudig, maar af en toe gaat het stevig mis. Dat bewijst onderstaande video. Een man slingert zijn bowlingbal richting de baan, alleen verloopt dat niet helemaal volgens plan.

Geen sloopkogel

De bal komt met een harde klap neer op de rand van de baan en beschadigt die. In de reacties wordt er dan ook flink gelachen. “Zelfs de bowlingbal keek verbaasd”, schrijft iemand. “Een bowlingbal is geen sloopkogel”, reageert iemand anders.

Foto: Instagram

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