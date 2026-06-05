Sylvie Meis doet monden openvallen met vakantiefoto: “Droomlichaam!”

De Nederlandse presentatrice Sylvie Meis maakt indruk met een prachtige foto. “Wat een discipline en topvorm”, klinkt het vol bewondering.

Sylvie Meis is een grote naam in Nederland, al was het maar omdat ze acht jaar getrouwd was met voormalig profvoetballer Rafael van der Vaart. De 48-jarige schoonheid timmerde zelf ook stevig aan haar carrière als presentatrice, actrice en model. Onlangs was ze in Griekenland, waar ze haar favoriete bikini bovenhaalde en aan het zwembad genoot van de stralende zon. “Een ochtend aan het zwembad voor het werk begint”, schrijft ze erbij.

Fitnessmodel

Haar 1,3 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Body goals”, “Je ziet er gewoon geweldig uit”, “Meer gaat niet, absoluut respect”, “Waaauw, topfiguur, lieve Sylvie”, “Echt de definitie van een fitnessmodel. Wat een discipline en topvorm”, “Droomvrouw, droomlichaam” en “Godin”, luiden enkele van de reacties.

Foto: Instagram