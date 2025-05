Pauline De Vos straalt in bikini: “Wat ben jij een mooie vrouw!” (foto’s)

Pauline De Vos, de ex-vriendin van Junior Planckaert, heeft op Instagram enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Knapste”, klinkt het vol lof in de reacties.

En óf Pauline De Vos met volle teugen van het leven geniet. De 26-jarige brunette – die twee jaar een koppel vormde met Junior Planckaert, maar vorige zomer liet weten dat hun relatie voorbij is – vertoeft momenteel in zuiderse sferen en postte enkele leuke kiekjes op Instagram. Zo zien we haar in bikini genieten van een zwembad met zicht op zee. “Geef mij maar elke dag zon 🌞🌞🌞🌴”, glundert ze bij de foto’s.

Complimenten

Haar volgers gunnen haar alle geluk en reageren vol bewondering op de plaatjes. “Wow, Pauline, wat ben jij een mooie vrouw!”, “Je ziet er goed uit”, en “Knapste”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram