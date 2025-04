‘Thuis’-actrice Evelien Van Hamme: “Ik ben altijd al een dikker persoon geweest, en dat is oké”

Actrice Evelien Van Hamme heeft opnieuw een eigen kledingcollectie ontworpen, speciaal voor vollere vrouwen. “De modewereld blijft zich fixeren op maatje 34, terwijl lichamen er in zoveel vormen en maten zijn”, klinkt het.

Voor de derde keer werkt Evelien Van Hamme samen met Bel&Bo voor haar eigen kledingcollectie. De 43-jarige actrice – die we kennen als kinderpsychiater Anna in ‘Thuis’ en voordien als Tinne in ‘Dertigers’ – richt zich met haar ontwerpen op vrouwen met een maatje meer. “Zoveel dames zoeken naar kleurrijke, zomerse kleding waar ze zich goed in voelen. En toch is het plussize-aanbod nog altijd teleurstellend beperkt. De modewereld blijft zich fixeren op maatje 34, terwijl lichamen er in zoveel vormen en maten zijn. Grotere maten worden weggestopt achteraan in de winkel of zelfs enkel online verkocht. Met een maat 46 heb je in het merendeel van de winkels zelfs geen opties. De perfecte broek waar je billen én heupen echt goed in passen? Je vindt het zelden als vollere vrouw”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Bekend gezicht

Door haar bekendheid op televisie kan ze een grote groep vrouwen bereiken. “Sommigen zien mij als rolmodel, wat ik vreemd vind, want daar koos ik nooit bewust voor. Ik ben nog altijd ‘gewoon Evelien’, mijn kledingmaat is het minst boeiende aan mij. Maar het valt mensen natuurlijk op, dus ik begrijp dat het benoemd wordt. Dankzij mijn zichtbaarheid in de media heb ik die rol gekregen, en ik wil daar integer en respectvol mee omgaan. Als mensen me hun onzekerheden toevertrouwen, raakt me dat diep. Want waar komt dat vandaan? Omdat anderen er commentaar op geven, en die stemmen kruipen sneller in je hoofd dan je zou willen”, klinkt het.

Rotte appels

Op sociale media zijn negatieve opmerkingen bijna onvermijdelijk, maar Evelien blijft er nuchter onder. “Gelukkig blijf ik daar best wel van gespaard. Tuurlijk passeren er af ten toe rotte appels, maar dat weegt niet op tegen de lieve reacties. Ik wil er in ieder geval geen aandacht aan geven. Die mensen kennen mij niet. Ze vormen hun oordeel op basis van een beeld op tv of een foto online. Ik ben altijd al een dikker persoon geweest, en dat is oké. Trouwens, ‘dik’ vind ik helemaal geen verwijt, da’s voor mij gewoon een woord met een neutrale betekenis. Dat hoeft helemaal geen negatieve bijklank te hebben”, besluit ze.

Foto: Instagram