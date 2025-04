Ziekenhuismedewerkster onder vuur door pikante foto bij mortuarium: “Je leeft maar één keer”

Er is een onderzoek gestart naar een Britse vrouw die een uitdagende foto nam bij het mortuarium. “Collega’s konden hun ogen niet geloven”, klinkt het.

Amelie Warnier werkt op de afdeling pathologie in het Broomfield Hospital in Chelmsford. Tijdens de coronapandemie besloot de 44-jarige moeder van twee om een sexy foto te maken bij het mortuarium van het ziekenhuis. Ze plaatste de foto vervolgens op haar OnlyFans.

Gechoqueerde collega’s

Niet veel later verwijderde ze haar account, maar dit jaar activeerde ze haar pagina opnieuw, waardoor het kiekje weer opdook en zich razendsnel verspreidde onder collega’s. “Ze konden hun ogen niet geloven. In je ondergoed poseren bij het mortuarium, dat is echt wel héél ongepast”, vertelt een bron aan The Sun.

Onderzoek

Amelie zelf ziet het probleem niet. “Ik nam die foto alleen toen ik het account net had aangemaakt. Iemand zette me ertoe aan en ik dacht: ‘Waarom niet? Je leeft maar één keer’”, klinkt het in dezelfde krant. Toch kan het verhaal nog een staartje krijgen. “Er is een onderzoek gestart. Blijkbaar hebben ze een extern bureau ingehuurd om me te onderzoeken”, besluit de vrouw.

Hieronder kan je de bewuste foto bekijken (links).

Amelie Warnier, 44, posed for the steamy snap in the morgue's waiting room during the pandemic. https://t.co/PKUOrEG8l2 pic.twitter.com/nNYNQflU6m — 🅛🅞🅤🅝🅖🅔 (@the_loungeclub) April 22, 2025

Foto: Instagram