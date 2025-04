Eline De Munck showt haar nieuwe kapsel: “Prachtig!” (video)

Eline De Munck heeft zich een nieuwe haardos laten aanmeten, en haar volgers zijn meteen enthousiast.

Met de zomer in aantocht hoort daar natuurlijk een frisse look bij. De 37-jarige oprichtster van ‘Odette Lunettes’ bracht een bezoek aan haar kapper en koos voor een sluik, stijlvol kapsel. Op Instagram toont ze het resultaat in een opvallende slowmo-video.

Positieve reacties

Haar nieuwe look valt meteen in de smaak bij haar volgers. “Mooi”, en “Prachtig!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram