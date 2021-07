‘The Big Bang Theory’-actrice openhartig over seksscène met Nederlander in serie ‘The Flight Attendant’

De naam Kaley Cuoco zal misschien niet meteen een belletje doen rinkelen, maar de kans is wel groot dat Penny uit ‘The Big Bang Theory’ dat wél doet. De actrice deed eerder al de harten sneller slaan bij fans van de televisieshow rond een stelletje nerds, maar nu gaat ze volop voor het serieuzere werk in ‘The Flight Attendant’.

En met dat ‘serieuzere werk’ kwam er meteen ook een allereerste seksscène voor de blonde actrice. Tegenspeler in kwestie? Michiel Huisman, een Nederlandse acteur die vooral bekend staat om zijn rol als Daario Naharis in de immens populaire HBO-serie ‘Game of Thrones’.

“Nog nooit gedaan”

“Ik had nog nooit een seksscène opgenomen”, zo vertelde Cuoco in een openhartig interview. “Ik had er dus één in ‘The Flight Attendant’ met Michiel. Hij werkte eerder al aan ‘Game of Thrones’, dus hij had al dergelijke scènes achter de rug, maar ik had er gewoon geen idee van.

“Wanneer ze ‘cut’ riepen, was ik gewoon over hem aan het zweven, alsof ik op het toilet zat. Ik dacht echt bij mezelf: ‘ik raak niets aan, ik ga ook naar niets kijken’.” Dat het een vreemde ervaring was, dat onderstreept ze: “Ik wist echt niet wat te doen. En hij reageerde: ‘je acteert zo vreemd, je maakt het eigenlijk vreemder dan nodig.’ Maar ik was dus helemaal niet in mijn element”, zo vertelt Cuoco.

Foto: Instagram Kaley Cuoco