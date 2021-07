Madonna (62) toont borsten tijdens knotsgek en wild feestje met 27-jarig vriendje (foto’s)

De Queen of Pop is ondertussen 62 jaar oud, maar mentaal blijft Madonna een jong veulen als we haar sociale media mogen geloven. Recent nog postte ze enkele foto’s van zichzelf met haar vriend 27-jarige vriendje Ahlamalik Williams.

De twee lijken zich in ieder geval kostelijk te amuseren samen. Ze bezoeken dan ook menig feestje. Madonna – niet verlegen om op fashionvlak de grenzen op te zoeken – publiceerde kort geleden nog een foto waar ze het gezellig maakt met Williams. Voor de gelegenheid zette ze een kauwgomroze pruik op en toonde ze een glimps van haar borsten dankzij een weinig verhullend topje.

Pride Month

De foto’s zijn genomen tijdens een feestje in de zogenaamde BOOM BOOM ROOM. Daar was een soort van benefiet aan de gang waar Madonna en haar gevolg 150.000 euro ophaalde ten voordele van de LGBTQ+-community. En dat ze het ondertussen ook best naar haar zin had, dat moet blijken uit de fotoreeks.



Foto: Instagram Madonna