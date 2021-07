‘Thuis’-actrice Daphne Paelinck bevallen van tweede kindje: «Je hebt ons allemaal verrast»

Daphne Paelinck en haar verloofde Randall zijn de trotse ouders geworden van hun tweede kindje. Hun dochtertje werd vroeger dan gepland geboren, maar kwam gezond ter wereld. Dat kondigde ze aan op Instagram.

De 32-jarige actrice, die de rol van Christine vertolkt in de Eén-serie ‘Thuis’, beviel vorige week donderdag van een meisje dat luistert naar de naam Mae. Een zusje dus voor Allie (bijna 2). «Donderdag 24 juni om 10.10 besloot jij en enkel jij dat de tijd rijp was. Op 30 weken kwam je gezond en wel ter wereld. Je hebt ons allemaal verrast. Zo klein en al zo sterk. Het leven heeft voor jou iets bijzonders in petto. Welkom lieve Mae», schrijft ze op Instagram.

Couveuse

Het kindje werd negen weken te vroeg geboren, maar is gezond en wel. «De afgelopen weken waren heel intens. Mae kondigde haar geboorte al heel wat vroeger aan dan zou moeten. Net als zoveel mama’s heb ik daarom gedurende weken plat moeten liggen en vooral niets doen. Ik ben blij dat Mae en ik samen zijn gebleven, tot ze bijna 31 weken was. Da’s een mijlpaal die we wilden halen. Nu kan ze aansterken in de couveuse, waar ze in goede handen is bij het personeel van het Middelheim ziekenhuis. Hoe zij ook mij de afgelopen weken hebben bijgestaan: het is onbeschrijfelijk hoe belangrijk hun werk is», vertelt ze in Het Laatste Nieuws.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/thuis-actrice-daphne-paelinck-bevallen-van-tweede-kindje-je-hebt-ons-allemaal