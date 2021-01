Tanya Roberts, de actrice die bekendheid verwierf als ‘Bond Girl’ en Midge Pinciotti in ‘That ‘70s Show’, is zondag overleden op 65-jarige leeftijd.

De actrice werd op kerstavond overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze ineenzakte na een wandeling met haar honden. Volgens een woordvoerder zou haar dood niet coronagerelateerd zijn.

Ongeneeslijk ziek

Roberts, die eigenlijk Victoria Leigh Blum heette, speelde in ‘A View To A Kill’ Bondgirl Stacey Sutton. In de comedyreeks ‘That ‘70s Show’ vertolkte ze de rol van Midge Pinciotti, de moeder van personage Donna. Roberts verliet de serie na drie seizoenen toen bleek dat haar echtgenoot Barry ongeneeslijk ziek was. Ze keerde af en toe nog terug naar de show voor een gastoptreden.

