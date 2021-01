Actrice en influencer Jamie-Lee Six heeft op Instagram enkele voor-en-na-foto’s gedeeld van haar recente borstvergroting. “Zoals je ziet zijn ze niet bombastisch”, klinkt het.

Drie weken geleden onderging TAGMAG-reporter Jamie-Lee Six (22) een borstvergroting. Dat wilde ze al een tijdje omdat ze zich onzeker voelde. “Ik doe dit enkel en alleen voor mezelf. Ik voelde me niet zelfzeker. Het is niet zo dat ik kleine borsten niet mooi vind. Mijn kleine borstjes waren mooi, maar ik wou me vooral iets vrouwelijker voelen met een maatje meer. En ja, ik had complexen. Ik wilde me beter in m’n vel voelen. Korte topjes durfde ik nooit te dragen omdat ik me dan te kinds voelde. En een kleedje met een open rug evenmin. ’t Zijn kleine dingen, hé. Ook sommige bikini’s pasten niet zo mooi bij m’n kleine boezem. Ik voelde me er niet echt goed bij”, vertelde ze vorige week in TV Familie.

Niet te groot

De actrice, vooral bekend als Amber in de Ketnetserie ‘D5R’, heeft het resultaat van de ingreep nu getoond op Instagram. “Zoals je ziet zijn ze nog ‘bollig’. Dit gaat nog verminderen, want mijn implantaten vallen als een druppel. Ze gaan nog zakken en naturel vallen. Maar ik ben nu al super blij. Zoals je ziet zijn ze niet bombastisch, want dat wou ik niet”, schrijft ze erbij.

