Het jaar is goed begonnen voor zanger Jonas Meukens. De vroegere frontman van X!nk kondigde namelijk op Instagram aan dat hij papa is geworden van Gust. De kleine spruit werd geboren op 2 januari.

Op Qmusic, bij Maarten en Dorothee, vertelde hij wat meer over zijn zoontje. “Hij weegt 2,820 kilogram, hij is 51 centimeter lang en hij is super gezond”, klonk het trots. “Met de mama is alles goed, ze heeft het keigoed gedaan en is nu aan het rusten.”

Groots avontuur

Jonas is vijf jaar samen met zijn vriendin Sien. In augustus maakte het koppel, ook op Instagram, bekend dat er een kindje op komst was: “Op naar ons grootste avontuur. Due date: januari 2021.”

