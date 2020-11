Pommeline Tillière heeft in een openhartig video-interview toegegeven dat ze misschien meer had moeten nadenken over de operaties die ze ondergaan heeft om er beter uit te zien. “Als ik vijftig ben, gaat dat er totaal niet meer goed uitzien”, klinkt het.

De 26-jarige tattoo-artieste deed haar eerlijk verhaal in Natur’elle, het online format van Jani waarin BV’s zich tonen zonder make-up. In de afgelopen jaren heeft ze al heel wat plastische chirurgie ondergaan, onder meer een borst- en bilvergroting en een neuscorrectie.

Druk van buitenaf

Vaak deed ze dat omdat ze streefde naar perfectie en druk voelde van buitenaf, bijvoorbeeld door sociale media. “Ik heb nooit een probleem gehad met mijn eigen neus totdat iemand op Instagram zei dat ik iets aan mijn neus moest doen. Ik heb ook nooit een probleem gehad met mijn billen. Maar toen ik me in ‘Temptation Island’ voorstelde aan de dames van de koppels hoorde ik iemand zeggen dat ik geen kont had. Dat is blijven hangen en dan zag ik dat er bilimplantaten bestaan en wilde ik dat ook hebben”, vertelt ze.

Geen blijvend resultaat

De ‘Temptation’-verleidster beseft dat al die operaties haar nu wel mooier hebben gemaakt, maar dat dat ooit zal vervagen. “Nu is dat allemaal mooi. Ik ben nog jong, mijn huid is nog strak, alles zit nog op zijn plaats. Maar als ik vijftig ben, gaat dat er totaal niet meer goed uitzien. Daar had ik meer over moeten nadenken. Leren blij zijn met wat ik had. Maar het is niet omdat ik valse borsten heb, dat mijn innerlijk vals is. Dat wil ik naar buiten brengen, dat ik ook een persoon ben met gevoelens.”, klinkt het.

Gelukkig zijn met jezelf

Ze wil mensen ook duidelijk maken dat niet alle foto’s op sociale media de werkelijkheid afbeelden. “Niet alles wat je ziet is echt. Ik heb mooie foto’s en ik zie er goed uit, maar die zijn ook bewerkt. Ik heb ook hier en daar een putje of mijn wallen bijgewerkt op foto. Je moet leren gelukkig zijn met jezelf”, besluit ze.

